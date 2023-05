Am Großen Wentowsee im Landkreis Oberhavel sucht die Polizei weiter nach zwei Männern, die seit Donnerstagnacht vermisst werden. Die Polizei setzt bei der Suche Boote und einen Polizeihubschrauber ein, wie Polizeisprecherin Dörthe Rohrs am Montag dem rbb sagte. Mit Hilfe von zwei Booten der Wasserschutzpolizei wird der Uferbereich abgesucht. Der Polizeihubschrauber sollte den See erneut überfliegen und die Wasseroberfläche absuchen.

Die beiden 21 Jahre alten Männer hatten am Himmelfahrtstag gemeinsam mit Freunden in Zabelsdorf, einem Ortsteil von Zehdenick, gefeiert. Die Polizei geht laut der Sprecherin davon aus, dass sich die beiden in der Nacht zum Freitag zum See begeben haben, um dort baden zu gehen. Seither fehle von ihnen jede Spur. Daher konzentriere sich die Suche derzeit auf den See. Zunächst war das Alter der beiden Vermissten mit 22 Jahren angegeben worden.



Am Großen Wentowsee fand die Polizei die Jacke und Bauchtasche eines Vermissten. Polizisten sowie rund 150 Freiwillige suchten mit Drohnen, Spürhunden, Sonar und Hubschraubern den See am Wochenende mehrfach ab.

Da der See sehr trüb ist, würden aktuell keine Taucher bei der Suche eingesetzt, sagte Polizeisprecherin Röhrs. Sollte es keine neuen Hinweise geben, werde die aktive Suche aber wohl in den kommenden Tagen heruntergefahren.