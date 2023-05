Martina Berlin Donnerstag, 04.05.2023 | 22:21 Uhr

JoschBerlinDonnerstag, 04.05.2023 | 21:53 Uhr

"Die Morde sind unfassbar. 15 Jahre mit anschließender Sicherheitsverwahrung ist doch schon mal ein nachvollziebares Urteil.

Anwälte sind nun mal "Rechtsverdreher" ohne Moral."



Wohin soll ein so reaktionärer Kommentar führen? In vordemokratische Zeiten?

Es sind bereits viele tausende Menschen für das Recht gestorben, dass selbst schlimmster Verbrecher, die schlimmste Verbrecherin ein Recht auf einen Anwalt und eine Verteidigung hat. Deren Recht es selbstverständlich ist, das Beste für seine Mandanten rauszuholen. Das tut manchmal weh. Ist aber DNA eines Rechtsstaates. Sonst ist er keiner. So einfach und brutal einfach ist das.

Wer also einen Anwalt angreift, nur weil er seinen Job macht, reisst selbst das Recht ein, auf das er einmal angewiesen sein kann. Peinlich das Leute sich mit so etwas linker Politik zuordnen, ihr Medium in Indymedia sehen.

Zumal sie mir nicht kompetenter erscheinen, bei Beurteilung von Tat und Täterin.