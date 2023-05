Warum ist der riesige Aquadom in Berlin geplatzt? Die Antwort könnte in einer Lagerhalle bei Bad Belzig gefunden werden, dort werden die Scherben aneinandergelegt. Kunststoff-Experte Christian Bonten erzählt im Interview von der Detektivarbeit.

Christian Bonten : Jeder Schadensfall hat etwas Trauriges. Dieser Fall ist jedoch besonders traurig, da so viele Tiere dabei verendet sind. Und auch, weil der Aquadom so wunderschön war.

Nein, ein so großes Aquarium gibt es natürlich nicht so oft. Besonders ist auch, dass das Materialversagen beim Aquadom so plötzlich eintrat – so etwas habe ich noch nie erlebt.

Die Bruchstücke wurden aus Berlin in eine Lagerhalle im Landkreis Potsdam-Mittelmark gebracht. Was passiert in der Halle?

Wir machen ein Puzzlespiel. Wir rekonstruieren, an welcher Stelle welche Scherbe im Aquadom war. So versuchen wir an den Bruchkanten zu erkennen, wie die Brüche verlaufen sind. Der Sinn dahinter ist, zu erkennen, wo der Schaden begonnen hat. Das ist nicht so einfach.

Wir müssen bedenken, dass der Aquadom erst zerplatzt ist, dann sind die Scherben auf den Boden geknallt und anschließend sind sie durch das Wasser umhergeschleudert worden. Es gibt also viele Schäden, die erst im späteren Verlauf passiert sind. Wir suchen aber den Primärschaden.

Dafür bauen Sie den Aquadom wieder auf?

Nein, senkrecht aufstellen tun wir ihn nicht. Der Aquadom war 16 Meter hoch. Der Aufwand, die Scherben in der Luft schweben zu lassen, wäre enorm. Die Einzelteile wiegen gut und gerne 50 Kilo. Und es sind rund 600 Acrylscherben in verschiedenen Größen. Wir bleiben also am Hallenboden.