Ein E-Scooter-Fahrer ist am Samstag an den Folgen eines Verkehrsunfalls in Berlin gestorben. Das teilte die Berliner Polizei am Sonntag mit.

Der Unfall ereignete sich bereits im Oktober. Der 55-Jährige war damals auf der Hermannstraße in Berlin-Neukölln mit einem E-Roller unterwegs. Als ein damals 32-Jähriger die Fahrertür seines Autos öffnete, stürzte der Rollerfahrer. Nach dem Unfall war er nicht ansprechbar. Der Autofahrer alarmierte den Angaben zufolge Rettungskräfte der Feuerwehr, die den Verletzten in ein Krankenhaus brachten.



Am Sonntag teilte die Polizei mit, der Verunglückte sei nun in einem Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben. Die Ermittlungen dauern an.