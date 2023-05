- Zahl der E-Scooter-Unfälle in Berlin und Brandenburg stark gestiegen

Vater Berlin Mittwoch, 10.05.2023 | 16:34 Uhr

Es gäbe Lösungen, wenn man wollte. Ein-ausbuchen nur in vorgesehenen Abstellzonen möglich.

Mehr Kontrollen und empfindliche Strafen bei Ordnungswidrigkeiten oder gar Straftaten. Haftung der Betreiber etc

Aber die Politik will nicht, hat Angst Wähler zu verlieren oder was?

Also als Bürger wehren! Will mich einer auf dem Bürgersteig umfahren fliegt er!

Auf Recht und Ordnung in Berlin braucht man nicht hoffen!