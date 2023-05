Wie die Polizei am Freitag dem rbb mitteilte, gab es nur im Volkspark Friedrichshain größere Einsätze. So habe die Polizei zwischen 21 und 23 Uhr eine Technoparty mit 200 Personen am Großen Bunkerberg aufgelöst.

Der sogenannte Herrentag am Donnerstag ist in Berlin weitgehend ruhig verlaufen.

Zum 75. Jahrestag der sogenannten "Nakba" sollte am Samstag in Berlin-Neukölln eine pro-palästinensische Demonstration stattfinden. Diese wurde nun von der Berliner Polizei verboten.

In Brandenburg gab es am "Herrentag" mehrere Fälle von Körperverletzung und Ruhestörungen. In Prignitz und Ostprignitz-Ruppin musste die Polizei insgesamt 100 Mal ausrücken.

Nach Angaben der Polizei gab es dabei mehr Delikte als in den vergangenen Jahren. Bei mindestens vier Einsätzen in Pritzwalk sowie in den Bereichen Wittenberge und Perleberg gerieten demnach Betrunkene aneinander. In Hinzdorf wurden einem Mann bei einer Schlägerei zwei Zähne ausgeschlagen.

Etwa 15 Menschen wurden verletzt, einige mussten in Krankenhäusern behandelt werden.

Außerdem wurden bei Lenzen, Wittenberge und bei Wittstock Traktorgespanne gestoppt, die entweder kein Kennzeichen hatten oder nicht für den Verkehr zugelassen waren.