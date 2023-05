Berlin will jungen Erwachsenen ein Guthaben schenken, das sie in Theatern, Kinos, Museen, Bibliotheken und Clubs in der Hauptstadt einlösen können. Die "Jugendkulturkarte" kann zur Eintrittskarte zu 200 verschiedenen Orten werden.

Über 180 Einrichtungen haben sich laut Senatsverwaltung an der Aktion beteiligt. Zu den meistbesuchten Museen gehörten demnach das Zeiss-Großplanetarium, das Museum für Naturkunde, c/o Berlin und das Deutsche Spionagemuseum. Bei den Bühnen seien der Friedrichstadt-Palast, Comedyflash und das Deutsche Theater besonders gefragt gewesen. Auch Clubs beteiligten sich an dem Programm der Jugendkulturkarte - am beliebtesten waren Ritter Butzke, SchwuZ, der Klunkerkranich und das Cassiopeia.

Mehr als 17.000 junge Menschen haben den Angaben zufolge außerdem das Angebot eines einjährigen kostenfreien Ausweises der VÖBB (Verbund der Öffentlichen Bibliotheken Berlins) genutzt, denn die Jugendkulturkarte musste nach Beantragung in einer der 40 VÖBB-Bibliotheken abgeholt werden.