Erneut Kellerbrand in elfgeschossigem Wohnhaus in Neu-Hohenschönhausen

Im Berliner Stadtteil Neu-Hohenschönhausen hat es in einem elfgeschossigen Wohnhaus in der Vincent-van-Gogh-Straße gebrannt. Dabei mussten am Dienstagmorgen sechs Personen von der Feuerwehr gerettet werden.

Der Brand brach demnach um 6.23 Uhr in drei Verschlägen im Keller des Gebäudes aus. Das Feuer ist noch nicht gelöscht. Die Feuerwehr ist mit 52 Einsatzkräften vor Ort.

Ob und wie stark Menschen durch den Brand zu Schaden gekommen sind, ist noch unklar. Auch die Brandursache ist noch ungeklärt. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Erst am Sonntag hatte es in einem Keller in einem Wohngebäude in der Randowstraße in der Nähe gebrannt.