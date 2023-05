Ein Motorradfahrer hat am Montagabend in Berlin-Spandau einen Polizisten bei einer Verkehrskontrolle erfasst und dabei leicht verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten Einsatzkräfte das Motorrad und ein Auto kontrollieren wollen, weil sich die beiden Fahrzeuge zuvor mit hoher Geschwindigkeit ein Rennen geliefert hätten.