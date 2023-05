Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Tanzdemo unter dem Motto "Wem gehört die Stadt" sind am Samstagnachmittag durch Berlin gelaufen. Die Veranstalter sprachen am Samstag von mehreren Tausend Demonstrierenden, die Polizei am Abend von rund 900. Sechs Wagen mit elektronischer Musik zogen vom Frankfurter Tor in Friedrichshain über den Alexanderplatz zum Südstern in Kreuzberg. Die Linke hatte den Protest angemeldet.