Nach einem Feuer in einem Internat in Hennigsdorf (Landkreis Oberhavel) sucht die Polizei weiter nach der Brandursache. Die 21 Bewohner des Gebäudes seien am Donnerstag von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Freitagmorgen. Der Brand war am Nachmittag in der ersten Etage des Gebäudes ausgebrochen.