60-Jährige bei Wohnhausbrand in Rangsdorf tot aufgefunden

Die Feuerwehr hat bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Rangsdorf (Teltow-Fläming) eine tote Frau entdeckt.

Wie die Leitstelle Potsdam dem rbb sagte, wurden die Einsatzkräfte in der Nacht zu Montag gegen 3 Uhr gerufen. Der Dachstuhl des Hauses stand demnach in Flammen. Im Haus wurde die 60-jährige Bewohnerin den Angaben zufolge leblos gefunden, Reanimationsversuche blieben erfolglos. Die Feuerwehr war bis in den frühen Morgen mit Löscharbeiten beschäftigt.

Die Ursache des Brandes ist noch unklar.