Deutlich weniger Straftaten bei Baumblütenfest in Werder

Nach der Neuausrichtung des Baumblütenfestes in Werder an der Havel (Potsdam-Mittelmark) ist nach Darstellung der Stadt die Zahl der Straftaten stark gesunken. "Das 144. Baumblütenfest war seit vielen Jahren das sicherste überhaupt", teilte Bürgermeisterin Manuela Saß (CDU) beim Abschlusstag des zehntägigen Festes am Montag mit.