Carla Siepmann ist eine von vier Chefredakteurinnen der Schülerzeitung "Moron" am Carl von Ossietzky-Gymnasium in Berlin-Pankow. Im Redaktionsalltag lernen die Schüler mit unterschiedlichen Meinungen und Falschinformationen umzugehen.

Es gibt in der Schule ein ganz besonderes Machtverhältnis – im Unterricht zwischen Lehrkräften und Schüler:innen, aber auch in unserer Redaktionsarbeit zwischen Redaktion und Schule beziehungsweise Schulleitung. Wir sind offiziell eine Schul AG. Das bedeutet, wir haben betreuende Lehrkräfte, die AG Leitung. Die besteht zurzeit aus einem Lehrer und einer Lehrerin. Wir können nicht völlig frei von denen agieren.

Wir müssen auch auf das achten, was die uns sagen. Das meiste passiert im Diskurs mit der Redaktion, der AG Leitung und der Chefredaktion. Aber ich würde nicht von uns behaupten, dass wir eine vollkommen unabhängige Zeitung sind. Wir sind darauf angewiesen, dass diese Lehrkräfte uns helfen, da wir ohne sie keinen Zugang zu Schulräumen hätten und auch zum Beispiel keine Verträge, was Anzeigen oder Kontoverbindungen angeht, unterschrieben werden könnten.

Stichwort Meinungsfreiheit. Inwieweit diskutiert Ihr auch verschiedene Meinungen? Oder gibt es da auch Grenzen?

Meiner Meinung nach leistet die Schülerzeitung einen extrem großen Beitrag zum politischen Diskurs an der Schule in ganz vielen verschiedenen Hinsichten. Zum einen denke ich, dass die Arbeit in der Redaktion politisch bildet. Man lernt, einen spezielleren Blick auf bestimmte Dinge zu bekommen: Was ist überhaupt relevant? Was interessiert die Leute? Was hat irgendeine Kontroversität? Zum anderen auch, dass man mehr darauf achten muss, ausgewogen zu arbeiten.

Wir hatten teilweise sehr kontroverse Meinungsbeiträge. In einer Ausgabe vor zwei Jahren hat einer unserer Redakteure eine "Feminismuskritik" verfasst. Daraufhin gab es von einer Arbeitsgemeinschaft in unserer Schule einen Contra-Flyer, der in der Schule verteilt und aufgehängt wurden. Das war damals sehr kontrovers, da der Schüler erst in der zehnten Klasse war und damit natürlich auch schutzbedürftig ist und seine Kritik unter seinem echten Namen veröffentlicht hatte und dieser Name dann auch wieder in der Kritikschrift der AG verbreitet wurde. Aber ohne dass die AG mit ihren Namen unterschrieben hat, sondern die sind anonym geblieben. Dies hat an der Schule zu einigen Diskussionen geführt.