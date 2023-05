Unterstützer der Klimagruppe "Letzte Generation" haben am Sonntagmorgen erneut das Berliner Grundgesetz-Denkmal beschmiert. Sie strichen eine zähe Flüssigkeit auf die Glasplatten in der Nähe des Reichstagsgebäudes, wie ein dpa-Reporter beobachtete. Auf einem Plakat stand: "Diese Regierung zerstört unsere Lebensgrundlagen." Die Polizei sprach von drei Männern und drei Frauen, die an der Aktion beteiligt gewesen seien. Die Gruppe selbst erklärte, man habe das Denkmal "mit blutroten Handabdrücken versehen" und den Grundgesetz-Text mit Plakaten überdeckt. Die Letzte Generation vertritt die Auffassung, die Regierung breche die Verfassung, weil sie nicht genug für den Klimaschutz tue.

Die Kunstinstallation "Grundgesetz 49" des israelischen Künstlers Dani Karavan besteht aus gläsernen Wänden mit eingravierten Texten der Grundrechtsartikel. Eine ähnliche Farbattacke derselben Gruppe auf das Kunstwerk hatte Anfang März heftige Kritik ausgelöst. Politiker von Regierung und Opposition verurteilten damals die Aktion scharf, Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) zeigte sich erschüttert.



Die "Letzte Generation" führt bereits seit knapp zwei Wochen täglich Protestaktionen in Berlin durch. In dieser Woche wurden jeden Tag mehrere Straßen und auch die Berliner Stadtautobahn A100 blockiert, es kam zu langen Staus. Am Samstag wurde die Invalidenstraße am Berliner Hauptbahnhof blockiert, am Freitag wurde ein Privatflugzeug auf dem Flughafen BER mit Farbe besprüht.