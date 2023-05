In Berlin haben LGBTIQ-Personen im Jahr 2022 erneut hunderte queerfeindliche Vorfälle gemeldet. Die Taten richteten sich zunehmend gegen Bars, Jugendtreffs und andere Einrichtungen, in denen sich queere Menschen bislang sicher fühlten.

An einem Freitag im Oktober sitzt Samira Bekkadour-Hotz mit zehn Jugendlichen im queeren Jugendtreff Q*ube in der Neuköllner Schönstedtstraße, als es an der Tür klopft. Drei Männer stehen auf dem Gehweg und fragen die Jugendsozialarbeiterin, um welche Einrichtung es sich bei dem Jugendtreff handle. "Ich habe schon eine leicht aggressive Grundstimmung mitbekommen und wollte nicht sagen, dass wir ein queerer Jugendklub sind", sagt Bekkadour-Hotz im Gespräch mit rbb|24. "Dann standen aber schon Jugendliche hinter mir, die total fröhlich waren und gesagt haben, dass hier Lesben und Schwule sind."

Vorfälle wie dieser haben sich in Berlin im vergangenen Jahr auffällig gehäuft, wie Bastian Finke von der queeren Beratungsstelle Maneo rbb24 sagt. Im Jahr 2022 hatte die Anlaufstelle 44 Übergriffe gegen Bars, Cafés, Initiativen, Projekte sowie auch religiöse Einrichtungen, die die Regenbogenfahne zeigten, gezählt. "Wir haben sehr deutlich und erstmalig Übergriffe gegen LSBTQI-Einrichtungen wahrgenommen, aber auch gegen Einrichtungen, die sich mit queeren Menschen solidarisieren."

Ein Beispiel sind etwa die Drohungen gegen Verantwortliche der Ibn-Rushd-Goethe-Moschee in Moabit. Diese hatten im Juli eine Regenbogenflagge gehisst, als Zeichen der Solidarität mit queeren Menschen. In den Tagen danach hatten sich Hass und Drohungen in sozialen Netzwerken entladen.

Zuvor, im Februar 2022, meldete das Schwule Museum in Tiergarten einen Angriff mit Schusswaffen. In einer Nacht hatten Unbekannte auf das Gebäude gefeuert und zwei Fensterscheiben, den Leuchtschriftzug und ein Kunstwerk vor der Eingangstür beschädigt. Auch Bars und Cafes wurden im vergangenen Jahr mehrfach Zielscheiben queerfeindlicher Angriffe.

Im Fall des Jugendtreffs Q*ube in Neukölln sei es bei einer Drohung geblieben, sagt Samira Bekkadour-Hotz. "Trotzdem waren alle hier erschrocken. Wir hatten das Gefühl, an einem sicheren Ort zu sein, an dem so etwas nicht passiert."