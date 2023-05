Hakenkreuze in Autos gekratzt

Mann in Berlin-Zehlendorf festgenommen

So 14.05.23 | 17:10 Uhr

Nach Beschädigungen mehrerer Autos in Berlin-Zehlendorf hat die Polizei am frühen Sonntagmorgen einen Verdächtigen festgenommen.

Zudem stellte die Polizei nach eigenen Angaben zwölf Fahrzeuge fest, an denen Hakenkreuze in den Lack geritzt wurden. Insgesamt 22 Fahrzeuge wurden den Angaben zufolge beschädigt. Der Tatverdächtige konnte in unmittelbarer Nähe vorläufig festgenommen werden.

Da der Mann eigenen Angaben nach unter dem Einfluss von Drogen stand, wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie es hieß. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung dauern an, so die Polizei.