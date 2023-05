Fünf Monate, nachdem der "Aquadom" in einem Berliner Hotel geplatzt ist, öffnet das benachbarte Sealife-Aquarium am Montag wieder seine Türen. "Es freuen sich wirklich alle sehr, dass hier wieder Normalität einkehrt", sagte Aquariumsleiter Martin Hansel vorab der Deutschen Presse-Agentur. Gezeigt werden in dem Aquarium zahlreiche Meerestiere, darunter Rochen, Seepferdchen und Katzenhaie.



Der 16 Meter hohe Aquarium "Aquadom" war am 16. Dezember aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich geborsten. Die Wassermassen mitsamt den Fischen verteilten sich in die Umgebung der Hotellobby und erreichten auch das Sealife-Aquarium. Dieses befindet sich in unmittelbarer Nähe des Unglücksorts, wird allerdings nicht von denselben Eigentümern betrieben.