Zwei Badetote am Wochenende in Brandenburg

Im Dranser See bei Wittstock erlitt ein Mann beim Baden wohl einen Herzinfarkt, wie ein Sprecher der Polizei in Neuruppin dem rbb sagte. Der 80-Jährige soll mit einem Bekannten zunächst einige Meter auf den See hinausgeschwommen sein.

Am Wochenende sind zwei Badende in Brandenburg ertrunken.

Während es in Brandenburg im vergangenen Jahr einen Badetoten weniger gab als im Vorjahr, sind in Berlin wesentlich mehr Menschen in Gewässern ums Leben gekommen als 2021. Alle 18 waren Männer - und die meisten von ihnen starben in Flüssen.

Deutlich mehr Badetote in Berlin, etwas weniger in Brandenburg

In Potsdam ist am Samstagabend eine 79-jährige Frau beim Baden in der Havel ertrunken. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte sich die Seniorin zu Hause verabschiedet, um auf der Halbinsel Hermannswerder schwimmen zu gehen. Als sie nach einigen Stunden nicht zurück kam, startete die Polizei eine Suchaktion am Havelufer. Einsatzkräfte fanden die Frau leblos im Bereich eines Seerosenfeldes. Wiederbelebungsversuche waren erfolglos.