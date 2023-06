Ein 40-jähriger Mann ist am Bahnhof Südkreuz in Berlin-Schöneberg von einem einfahrenden Zug erfasst und verletzt worden.

Wie eine Sprecherin der Bundespolizei rbb|24 am Sonntag sagte, stieg der Mann in der Nacht zu Sonntag gegen 23:30 Uhr in das Gleisbett, um dort nach einer Flasche zu suchen. Ein einfahrender Zug habe ihn erfasst und dabei schwer verletzt. Rettungskräfte hätten den Mann in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben der Bundespolizei befindet sich der Mann außer Lebensgefahr. Für den Notarzteinsatz war der Zugverkehr auf dem Gleis bis 1:10 Uhr unterbrochen.