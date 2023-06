Die Polizei hat auf dem Gelände des Fusion-Festivals in Lärz (Mecklenburg-Vorpommern) nach eigenen Angaben einen mutmaßlichen Drogen-Dealer festgenommen. Dabei stellten die Beamten bei dem Berliner unter anderem auch 60 sogenannte "Blue Punisher"-Pillen sicher.

Diese Pille steht in Verdacht, den Tod einer 15-Jährigen in Rathenow am vergangenen Wochenende verursacht zu haben. Auch der Tod einer 13-Jährigen in Altentreptow (Mecklenburg-Vorpommern) [tagesschau.de] wird mit der offenbar hoch dosierten Pille in Verbindung gebracht.