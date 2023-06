Schauer und Gewitter in Berlin und Brandenburg - Trockenzeit pausiert ein paar Tage - danach wird's heiß

Mi 14.06.23 | 13:04 Uhr

Bild: picture alliance/Jochen Eckel

In den vergangenen sieben Wochen hat es in Berlin und Brandenburg kaum geregnet. Zum Wochenende soll sich das ändern, mancherort ist sogar Starkregen oder Hagel angesagt. Danach wartet die Hitze.

Tropfen, die man in diesen Tagen auf Berliner Straßen abbekommt, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht aus Wasser, sondern nur Honigtau von Lindenbäumen. Denn in der Region ist seit Wochen sehr trocken. Flächendeckend geregnet hat es schon seit über einem Monat nicht mehr, sagt ARD-Wetterexperte Thorsten Walter.



Nach Wochen fast ohne nennenswerte Niederschläge soll es nun aber regnen - ob flächendeckend oder nicht, bleibt abzuwarten. So hat beispielweise die Wetterstation in Berlin-Dahlem Walter zufolge zwar zuletzt am 23. Mai Niederschlag gemessen, viel sei das aber nicht gewesen, sagt er. Auch für weitere Wetterstationen in Berlin und Brandenburg verzeichnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) kaum Tage mit Niederschlägen in den vergangenen sieben Wochen [dwd.de, Spalte RR].



dpa-Zentralbild/Patrick Pleul Bauern und Förster beunruhigt - Vom kalten, nassen Frühlingsbeginn "direkt in die Trockenphase" Nach einem nassen Frühjahrsbeginn ist es seit Mai bereits wieder zu trocken in der Region, und eine Änderung ist derzeit nicht in Sicht. Vor allem im Hinblick auf die Landwirtschaft und auf die Wälder wachsen die Sorgen.

Starkregen und Hagel möglich

Ab Donnerstag könnte es nun laut Meteorologe Walter zum ersten Mal seit Langem wieder richtig schauern. Am Freitag und Samstag "erreicht uns ein Höhentief Tschechien, das bringt häufiger Regen, Gewitter und teilweise sogar Starkregen mit", so Walter. Mancherorts könnte es sogar hageln. Höhentiefs sind Wetterlagen, in denen die Luft in hohen Lagen kalt ist, man am Boden davon aber nur wenig spürt.

Ost-Wetter häufig trockener

Während die Temperaturen in den nächsten Tagen etwas nach unten gehen – Freitag beispielsweise auf 21 bis 25 Grad – steigen sie dann voraussichtlich Anfang nächster Woche wieder an. "Am Montag und Dienstag kann es auch richtig heiß werden, teilweise über 30 Grad warm", so Walter. Im Moment sei die Region größtenteils von östlichen Wetterströmungen betroffen, die eher warmes trockenes Wetter mit sich bringen. "Früher hatten wir häufiger West-Wetterlagen, derzeit eher selten", erklärt der Wetterexperte. West-Wetterlagen, bei denen der Wind vom Atlantik kommend Richtung Osten zieht, bringen nach seinen Erklärungen eher flächendeckenden Regen. Ob es zeitnah dazu kommt, hänge aber auch vom sogenannten Jetstream ab, erläutert Walter. Dieses Windfeld entsteht durch die Erdumdrehung und zieht normalerweise auf der Höhe Skandinaviens vorbei. Wissenschaftler gehen davon aus, dass sich dieses Windband durch den Klimwandel anders verhält und teils auch nach Süden drückt. Dadurch bleibt das Wetter hier über einen längeren Zeitraum bestehen. [pik-potsdam.de]



Apropos Wetterphänomene: "El Niño" braut sich derzeit über dem Pazifik zusammen und beeinflusst vermutlich in den kommenden Wochen das Wetter rund um den Globus. "Europa bleibt davon aber meist verschont", sagt Walter dazu. Bei "El Niño"erwärmt sich das Ozeanwasser in bestimmten Regionen ungewöhnlich stark.

Inwiefern die Schauer der kommenden Tage die Waldbrandgefahr senken, wird sich zeigen. Einsehbar ist die aktuelle Waldbrandgefahr in Brandenburg hier. Ebenfalls zeigen wird sich, an welchen Orten der Region der Regen dafür ausreicht, den Lindenlack von den Autos zu spülen.

Sendung: rbb24 Inforadio, 14.06.2023, 11:44 Uhr