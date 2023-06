Im Zuge von Ermittlungen wegen falscher Atteste in der Corona-Pandemie sind am Dienstag erneut Objekte in neun Bundesländern - darunter auch Berlin - durchsucht worden. Im Fokus der Ermittlungen steht eine Ärztin aus dem Raum Dresden.

An den Einsätzen in 142 Wohnungen und Praxen waren mehr als 360 Beamte beteiligt, wie Dresdner Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Dabei wurden 174 "Gefälligkeitsatteste" und anderes Beweismaterial sichergestellt. Auch in Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen, Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Thüringen seien Objekte durchsucht worden.