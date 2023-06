Anwohner Berlin Mittwoch, 14.06.2023 | 09:15 Uhr

Brandursache: wie 99 Prozent aller Brände ist es wieder Brandstiftung. Täglich berichten die Medien von Bränden, die es in so einem Ausmaß in der Vergangenheit nicht gegeben hat. Ob’s Wälder, Bebauungen in Dörfern oder in verdichteten Stadtsiedlungen sind - unsere offene und freie Lebensform wird von Idioten attackiert, die Freude daran haben, uns zu drangsalieren oder auch nur damit ihren Widerwillen gegenüber unserer Gesellschaft zum Ausdruck zu bringen.