Wie die Berliner Bäderbetriebe auf rbb-Anfrage am Mittwoch mitteilten, kann im Sommerbad Wilmersdorf vorerst nur das Nichtschwimmerbecken im oberen Teil des Bades genutzt werden. Die Gestaltung der Außenanlage sei noch nicht ganz abgeschlossen. Das neu mit Edelstahl ausgekleidete Becken soll voraussichtlich Mitte Juli eröffnet werden. Bis zur Öffnung der restlichen Becken gilt ein ermäßigter Eintritts-Tarif in Höhe von 4,40 EUR, ermäßigt 2,80 EUR.

Im Nichtschwimmerbecken im Sommerbad Kreuzberg haben offenbar Kinder oder Jugendliche eine Fuge aus dem Becken gepult. Voraussichtlich sollen Taucher die Stelle reparieren, sodass das Wasser nicht abgelassen werden muss. Wie lange das dauert, ist aber unklar. Ein Teil des Beckens ist wegen Verletzungsgefahr gesperrt. Nicht benutzt werden darf auch der Sprungturm im Sommerbad Neukölln. Hier gebe es technische Gründe.

Die Bäderbetriebe betonen, dass im größten Teil der Freibäder der Betrieb regulär und ohne Einschränkungen laufe. Allerdings gebe es einen hohen Sanierungsbedarf in den Bädern. "Die meisten unserer Bäder sind in die Jahre gekommen und müssen nach und nach saniert werden", teilte das Unternehmen mit.

Ohne Einschränkungen laufen nach Angaben der Bäderbetriebe das Strandbad Wannsee, die Sommerbäder Am Insulaner, Humboldthain, Mariendorf, Staaken West und Wuhlheide, die Kindersommerbäder Monbijou und Platsch sowie die Sommerbäder in den Kombibädern Seestraße und Gropiusstadt. Auch im Sommerbad Pankow stünden alle Angebote uneingeschränkt zur Verfügung. Das Sommerbad im Kombibad Mariendorf öffnet am 18.06.2023 in die Sommersaison.