Tatverdächtiger nach Wurf eines E-Scooters von Brücke in Haft

Bundesstraße B1 in Berlin

Nach dem Wurf eines E-Scooters von einer Brücke in Berlin-Lichtenberg konnte ein 44-Jähriger am Donnerstag festgenommen werden. Das teilte die Berliner Polizei am Freitag mit. Die Ermittler kamen dem Mann auf die Spur durch Auswertung von DNA-Material. Der Beschuldigte wurde bereits einem Haftrichter vorgeführt.