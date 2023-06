In einem Geschäftshaus in der Saalestraße in Berlin-Neukölln hat es am Montagvormittag gebrannt. Das teilte die Feuerwehr mit. Das Feuer brach demnach in einem Hostel über den Räumen einer Pflegeeinrichtung aus. Der Grund dafür sei noch unklar, hieß es.

Eine Person sei leicht verletzt worden, musste aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden.