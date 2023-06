Die Berliner Staatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt ermitteln gegen einen Polizeibeamten. Der 56-Jährige soll kinderpornografisches Material besessen haben. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Solche Foto- oder Videoaufnahmen zeigen zwangsläufig sexuellen Missbrauch von Kindern und sexuelle Gewalt gegen Kinder.

Am Mittwoch hatten etwa 40 Ermittlerinnen und Ermittler in einem größeren Verbundeinsatz mehrere Wohnungen in Berlin durchsucht, als Teil eines bundesweiten Einsatzes. Sie durchsuchten auch die Privatwohnung und den Arbeitsplatz eines Vollzugsbeamten in Mitte, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag rbb|24 sagte.

Die Ermittler beschlagnahmten dabei nach Angaben der Polizei insbesondere Datenträger. Neben den strafrechtlichen Ermittlungen habe die Polizei auch disziplinarrechtliche Schritte gegen den Beamten eingeleitet. Vollzugsbeamte sind Polizisten und Polizistinnen im Außendienst, beispielsweise auf Streife. Der 56-Jährige befinde sich momentan nicht im Dienst, zu den Gründen dafür äußerte sich der Polizeisprecher auf Nachfrage nicht.