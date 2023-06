In der Nacht zu Donnerstag ist ein 67-Jähriger bei einem Unfall mit einer Straßenbahn in Prenzlauer Berg getötet worden. Das teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Den Ermittlungen zufolge lief der Mann gegen 23 Uhr aus bislang unbekannten Gründen in der Greifswalder Straße in einer Tramtrasse und wurde dort von einem Zug der Linie M4 erfasst.