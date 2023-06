Bei einem Feuer in einem Hochhaus in der Nähe des Berliner Alexanderplatzes ist am Dienstag ein Bewohner aus einer brennenden Wohnung gerettet worden. Der Brand sei inzwischen vollständig gelöscht, der Bewohner der Wohnung im zehnten Stock des Hauses sei unverletzt geblieben, teilte ein Sprecher der Feuerwehr am Abend mit. Das Hochhaus steht an der Ecke Spandauer Straße und Karl-Liebknecht-Straße.

Die Einsatzkräfte mussten über das Treppenhaus zu der Wohnung vorrücken. Die übrigen Bewohner des zwölfstöckigen Gebäudes waren nicht betroffen und mussten ihre Wohnungen nicht verlassen. Wie der Feuerwehrsprecher weiter mitteilte, sei die Wohnung größtenteils ausgebrannt und nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Dircksenstraße war stadteinwärts während des Einsatzes voll gesperrt.