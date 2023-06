Die Gründe sind eine Gleiserneuerung in Schönholz, Weichenerneuerung in Alt-Reinickendorf und Vegetationsarbeiten .

An der S-Bahn-Station Schönholz entsteht damit eine Art Nadelöhr, denn hier kommen Passagiere aus dem Süden via Gesundbrunnen, aber auch aus dem Norden aus Oranienburg und Tegel vorbei. In Schönholz verkehren die S-Bahn-Linien S1, S25 und S26 wegen Bauarbeiten derzeit nur noch eingleisig und das mit Verzögerung. Auch auf anderen Teilen der Strecke kommt es zu Wartezeiten. So schreibt die Berliner S-Bahn auf ihrer Webseite: