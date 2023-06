Zwei Männer sind in Berlin-Tiergarten von Unbekannten aus einem parkenden Auto gezerrt und verprügelt sowie mit einem Messer verletzt worden. Die Tat habe sich am Sonntagabend ereignet, teilte die Polizei am Montag mit.

Demnach wurde ein 42 Jahre alter Mann mit einer Stichwunde am Oberschenkel sowie weiteren Schnittverletzungen im Gesicht zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein 21 Jahre alter Begleiter zog sich Hämatome, Platzwunden am Kopf sowie eine Augenreizung zu. Er wurde ambulant in einem Rettungswagen behandelt.