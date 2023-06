Helmut Krüger Potsdam Dienstag, 20.06.2023 | 19:40 Uhr

Es ist schlichtweg eine Frage der Eingewöhnung. Zu Fuß Gehende haben sich so sehr in ihr "Schicksal" eingewöhnt, faktische Randfiguren des Verkehrsgeschehens zu sein, dass die Meisten garnicht mehr auf den Gedanken kommen, es stünde mehr Platz bei der Querung von Fahrbahnen für sie zur Verfügung.



Ein Musterbeispiel sind hier in Potsdam die drei parallelen Ampelanlagen am Brandenburger Tor am Luisenplatz: Zwei relativ konzentrierte Überwege für Radfahrende im Äußeren, die für zu Fuß Gehende mitbenutzt werden können. In der Mitte mit großzügigem Durchgang durch das Tor der ausschließliche Weg zu Fuß.



Das Ergebnis? Den wirklichen Überweg ausschließlich für Fußgänger benutzen die allerwenigsten; das klingt ja unermesslich, dafür drängt sich alles an den relativ schmalen Rad- UND Fußwegfurten, sodass dort immer wieder ein Tohuwabohu entsteht.