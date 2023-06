Ein 42 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Brandenburg an der Havel ums Leben gekommen.



Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 22 Uhr auf einer Kreuzung. Nach ersten Erkentnissen fuhr der Motorradfahrer auf der B102 (Rathenower Landstraße) in Richtung August-Bebel-Straße. Währenddessen überfuhr ein 71-jähriger Autofahrer eine Kreuzung und übersah den Angaben zufolge den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Dieser krachte frontal in die Fahrerseite des Autos.