Wenn Polizisten unter Verdacht geraten, ermittelt gegen sie die Polizei - also die eigene Behörde. Die Öffentlichkeit erfährt in solchen Fällen meist wenig. Polizeiforscher Rafael Behr schildert im Interview Ideen, wie mehr Transparenz erreicht werden könnte.

In Niederlehme (Dahme-Spreewald) und in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) sind Einsätze der Brandenburger Polizei zuletzt tödlich verlaufen. Im Fall Niederlehme starb ein 45-Jähriger. Gegen die Beamten gibt es Vorwürfe, den Tod verursacht zu haben. Angehörige erstatteten Strafanzeige. In Senftenberg erschossen Polizisten einen 35-Jährigen. In beiden Fällen ist wenig bekannt, was genau abgelaufen ist - und noch weniger über die Ermittlungen innerhalb der Polizei. Der Kriminologe Rafael Behr von der Akademie der Polizei Hamburg erklärt, wo die Fallstricke liegen, wenn die Polizei gegen Polizisten ermitteln muss.



rbb|24: Herr Behr, wie bewerten Sie das Verhalten der Polizei und Staatsanwaltschaft, wenn gegen die Polizei selbst ermittelt wird?

Rafael Behr: Nach meiner Erfahrung halten sich Staatsanwaltschaft und Polizei in Ermittlungen gegen das eigene Personal noch extremer mit Informationen zurück als in anderen Fällen, in denen Polizeibeamte nicht involviert sind. Das ist durch die Bank in fast allen Bundesländern so. Es gibt einige wenige Ausnahmen. Ansonsten halten sich die Staatsanwaltschaften aber doch sehr deutlich zurück mit Informationen, die der Zivilgesellschaft und der Bevölkerung helfen würden, die Dinge besser zu verstehen.