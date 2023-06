In Nauen (Havelland) haben Unbekannte die Kennzeichen von 21 auf einem Bahnhofsparkplatz geparkten Autos gestohlen. Wie die Polizei in Brandenburg an der Havel am Montag mitteilte, standen die Fahrzeuge in der Nacht zum Sonntag auf einem Parkplatz am Bahnhof der Gemeinde.