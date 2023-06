Rund 125 Liter Wasser verbraucht jeder pro Tag - für das Abwasser und die Kanalisation zahlen Potsdamer aber fast das Vierfache als zum Beispiel Menschen in Worms.

Gebühren für Abwasser und Kanalisation sind in Potsdam und Cottbus teurer als anderswo im Bundesgebiet. Das geht aus einer am Mittwoch publizierten Studie des Beratungsunternehmens IW Consult hervor, das der Eigentümerverband Haus Grund in Auftrag gegeben hatte. Demnach ist Potsdam die zweitteuerste Stadt Deutschlands, Cottbus die viertteuerste.

Analysiert wurden die Gebühren in den 100 bevölkerungsreichsten deutschen Städten. Dazu wurde ein vierköpfiger Musterhaushalt gebildet, der auf einer Wohnfläche von 120 Quadratmetern und auf einem 200 Quadratmeter großen Grundstück lebt. Der Wasserverbrauch wurde mit 125 Litern pro Tag festgesetzt.

Ein solcher Musterhaushalt zahlt laut der Studie in Potsdam 958 Euro Gebühren pro Jahr - nur Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen) ist mit 985 Euro noch teurer. Drittteuerste Stadt ist Halle (Saale) mit 879 Euro, für Cottbus auf Platz 4 des Rankings wurden 878 Euro errechnet.

Berlin liegt in diesem Ranking [pdf | www.hausundgrund.de] auf Platz 17 mit errechneten 708 Euro. Am preiswertesten sind die Abwassergebühren demnach in Worms (Rheinland-Pfalz) mit 245 Euro.