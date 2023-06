Ein Lkw hat am frühen Montagmorgen in Treuenbrietzen (Potsdam-Mittelmark) gebrannt. Das teilte die Feuerwehr Antenne Brandenburg vom rbb mit. Weil der Laster Papier geladen hatte, qualmte es sehr stark.



Aufgrund der Rauchentwicklung gab die Regionalleitstelle der Feuerwehr Brandenburg an der Havel eine amtliche Gefahrenmitteilung heraus und warnte vor Geruchsbelästigung.



Fenster und Türen in der Nähe sollten sicherheitshalber geschlossen bleiben. Eine Gesundheitsgefahr bestand nicht.



Mittlerweile ist die Warnung aufgehoben worden.