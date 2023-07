Kontrollen in Brandenburg

Bei bundesweiten Kontrollen gegen Schwarzarbeit im Hotel- und Gaststättengewerbe haben Zollbeamte in Brandenburg zahlreiche Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Ziel der Überprüfungen am Freitagabend sei insbesondere die Einhaltung von sozialversicherungsrechtlichen Pflichten und des Mindestlohns sowie die Aufdeckung illegaler Beschäftigung gewesen, wie das Hauptzollamt in Potsdam am Samstag mitteilte. Zudem seien die Betriebe auf Scheinselbstständigkeit und sogenannten Leistungsbetrug überprüft worden.