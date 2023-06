"House of One" wird teurer als geplant

Das auf dem Berliner Petriplatz geplante "House of One" wird deutlich teurer als bisher angenommen. Das sagte der evangelische Pfarrer Gregor Hohberg von der Stiftung "House of One" am Mittwoch. Statt 47 soll der Bau nun 69,5 Millionen Euro kosten. Grund dafür seien durch Pandemie und Ukraine-Krieg gestiegene Kosten, hieß es. Außerdem seien wegen des verzögerten Baustarts neue Nachhaltigkeitsauflagen hinzugekommen.

Ursprünglich sollten die Bauarbeiten im Herbst 2021 beginnen. Stattdessen begannen sie am Mittwoch. 2027 soll das Haus, das eine Moschee, eine Kirche und eine Synagoge beherrbergen soll, fertig sein.