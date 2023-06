Wetter und Klima sind nicht dasselbe. Aber sie sind eng miteinander verbunden und beeinflussen sich wechselseitig. Wetter ist das, was Meteorologen zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Atmosphäre messen können und was sich im Alltag beobachten lässt: es regnet oder schneit, die Sonne scheint oder es ist bewölkt. Wer die Temperaturen aufzeichnet, Niederschlagsmengen registriert oder die Windstärke misst, der beschäftigt sich mit dem Wetter. Und es lässt sich für einige Tage ziemlich gut für einen definierten Ort vorhersagen. Beim Klima ist das anders.

Während das Wetter die Bedingungen an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit meint, fragt die Klimaforschung nach Zeiträumen von 30 Jahren bis hin zu erdgeschichtlichen Zeitskalen. Klima definiert den typischen Verlauf der Witterung für eine Region oder eine Klimazone. Die Weltorganisation für Meteorologie beschreibt das Klima als "durchschnittliche Wetterbedingungen" an einem bestimmten Ort über einen langen Zeitraum hinweg.

Mit Klimaveränderungen sind also langfristige und tiefgreifende Veränderungen der Witterung in einem Gebiet gemeint. Da können sehr großräumige Bereiche gemeint sein, zum Beispiel in Sibirien das Auftauen der Permafrostböden oder der stetige Rückgang der Gletscher in den Alpen. Anders als das aktuelle Wetter lässt sich das aktuelle Klima nicht messen. Einzelne Wetterextreme bestätigen oder widerlegen auch keine vorhergesagten Klimaveränderungen. Denn für das Klima sind Auswertungen rückwirkend über lange Zeiträume erforderlich.