"Ich sitze in Shisha Bar, Abi. Folge einfach dem Grünen Apfel", heißt es da schon mal in der Lieferanweisung und der Kurier oder die Kurierin folgt und liefert. Wer so viel rumkommt, lernt auch eine Menge über die Essens- und Bestellgewohnheiten der Hauptstädter. Leichter fällt der harte Job mit einer Prise Humor. Witzig ist es allemal, was die Lieferanten des finnischen Essenslieferdienst Wolt bei ihrer persönlichen Statistik ausgewertet haben.

Lieferkuriere eines Bestelldienstes tragen schwer und flitzen schnell mit Rad oder Roller durch die Stadt. Dabei erleben sie so einiges, kommen in entlegene Gegenden und pittoreske Hausflure, geben ihre Bestellung bei gestressten Eltern oder in Kiffer-WGs ab. Ein Essenslieferdienstkurier ist für Berlinerinnen und Berliner der beste Freund für den hohlen Zahn, wird oftmals herzlich willkommen geheißen, aber manchmal auch ganz schön in die Irre geführt.

Und wie so häufig bei solchen Statistiken bleibt nicht das Mittelmaß im Gedächtnis, sondern der Superlativ. Da gibt es diesen einen Kunden, der seit Anfang Juni 2022 insgesamt 412 Energydrinks der Marke Red Bull bestellt hat. Mit durchschnittlich mehr als einem Getränk am Tag war es der meistbestellte Artikel eines Kunden in den vergangenen zwölf Monaten.

Das Unternehmen bat seine Beschäftigten, ihre Erfahrungen festzuhalten: In welchem Bezirk gibt's am meisten Trinkgeld? Wo wird was bestellt?

Dass Desserts bei den Bestellungen immer beliebter werden, zeigt auch eine Auswertung des Essenslieferdienstkonkurrenten Lieferando [Lieferando-Report 2022] . In seinem jährlichen bundesweiten Report gibt das Unternehmen an, dass Desserts zu den am schnellsten wachsenden Verkaufsposten gehören. Vor allem jüngere Menschen zwischen 18 und 34 Jahren neigen dazu, neben eines Hauptgerichts noch süße Snacks zu bestellen, heißt es bei Lieferando.

Am meisten Trinkgeld gibt es ebenfalls eher dort, wo der Mietspiegel höher liegt . Laut Wolt-Kurieren zahlen die Charlottenburger, gefolgt von Kreuzbergern und Steglitzern am besten Trinkgeld. Das teuerste Gericht in der App kostet übrigens 225 Euro und ist für drei Personen gedacht - unklar bleibt in der Auswertung, ob es nach Charlottenburg oder Wilmersdorf geschickt wurde. Wahrscheinlich wurde es jedoch nicht vom Kind bestellt, das in den Lieferanweisungen darum bittet, nicht zu klingeln: "Eltern schlafen und wissen nicht das ich bestellt habe. Einfach Essen abstellen. Vielen Dank!"

Am knauserigsten gehen die Berlinerinnen und Berliner in Mitte, Friedrichshain und Prenzlauer Berg mit dem Trinkgeld um. Manch einer glaubt wohl, dass ein Lob in den Lieferanweisungen an Entlohnung reicht: "You are sexy. And you are important. Remember this. I love you."

Die Datenerhebung der Kurierinnen und Kuriere in Berlin ist in vielen Aspekten aufschlussreich, in manchen wirft sie aber mehr Fragen auf, als Antworten zu geben. Vor allem bei Lieferanweisungen wie dieser: "Wir werden drinnen für eine Zeremonie sein, aber kommen Sie einfach rein und stellen Sie die Getränke ab." Was haben sie bestellt? Einen zeremoniellen Drink? Wo geht er hin? Und geben Zeremonienmeister Trinkgeld? Das wird wohl immer ein Geheimnis bleiben.