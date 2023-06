Das Plattenlabel Universal Music Entertainment schränkt seine Zusammenarbeit mit der Band Rammstein ein. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe seien die Marketing- und Promotion-Aktivitäten für Aufnahmen der Band bis auf Weiteres ausgesetzt worden, heißt es von dem in Berlin ansässigen Plattenunternehmen.

"Die Vorwürfe gegen Till Lindemann haben uns schockiert und wir haben den größten Respekt vor den Frauen, die sich in diesem Fall so mutig öffentlich geäußert haben", heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Statement des Unternehmens, das dem rbb vorliegt.