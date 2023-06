Wochenendwetter - Gewitter und ein bisschen Staub in den Pfützen

Fr 30.06.23 | 11:49 Uhr

Bild: dpa/zoonar

Wochenende - aber leider nicht das passende Wetter: Am Freitag ist der Himmel lange wolkenverhangen. Für Freitagmittag warnt der Wetterdienst vor Gewittern in Berlin. Samstag und Sonntag ist es ähnlich wechselhaft, nur am Samstagvormittag ein bisschen freundlicher.

Einzelne teils heftige Gewitter, sonst bewölkt bis bedeckt, die Sonne ist am Freitag meist nur zu erahnen und trocken wird es erst am Abend - das sind grob die Wetteraussichten für Berlin und Brandenburg.



Für Freitagmittag warnt der Deutsche Wetterdienst vor starken Gewittern der Stufe 2 in Berlin.



Ähnlich trüb sind auch die Aussichten für das gesamte Wochenende, zusammengefasst heißt das: Das Wetter bleibt auch am Samstag und Sonntag wechselhaft mit teils kräftigen Regenschauern und Gewittern und stürmischen Böen.

Örtlich Starkregen und teils heftige Gewitter

Der angekündigte Starkregen am Freitag bringe örtlich 15 bis 25 Liter Wasser pro Quadratmeter in kurzer Zeit sowie kleinere Bereiche auch mit Hagel, und die Temperaturen lägen zwischen 21 und 25 Grad. Nach Angaben des ARD-Wetterdienstes wird es am Freitagabend dann von der Prignitz her trockener. Ursache für das wechselhafte Wetter seien am Freitag zunächst die Ausläufer des Tiefs Nikolaus.



Diese Wechselhaftigkeit sei dann am Samstag weniger heftig, so Meteorologe Roland Vögtlin. Die Aussichten für die Nacht und die erste Hälfte des Samstag seien freundlicher. "In der Nacht ziehen zunächst letzte Schauer ab und dahinter wird es dann nur noch locker bewölkt." Der Samstagvormittag werde freundlich, doch schon am Nachmittag dann zögen von Nordwesten wieder kompaktere Wolkenfelder auf. Ähnlich werde es auch am Sonntag.

Kanadaruß auf den Autos - wenn man richtig hinkuckt

In den Pfützen auf den Autos und den Regentropfen auf hellen Flächen seien am Freitag ortsweise vielleicht auch die Überreste der kanadischen Waldbrandwolke zu entdecken, erklärt der ARD-Wetterdienst-Meteorologe Vögtlin. Das Gros der Rauchwolke sei aber bereits ostwärts weitergezogen. Die höchsten Konzentrationen dieses Rauchs hätten Deutschland Donnerstag erreicht, und nur wenig sei dabei bis zum Boden herab transportiert worden.



Die in Kanada seit Wochen anhaltenden Waldbrände hatten vor wenigen Tagen im gut 5.000 Kilometer entfernten Portugal den Himmel verdunkelt. Eine riesige Rauchwolke hatte nach der Überquerung des Atlantischen Ozeans am Dienstag das westeuropäische Land erreicht. Bereits seit Wochen wüten in Kanada zahlreiche Feuer. Der Rauch hatte auch schon die Nordostküste der USA erreicht und unter anderem den Himmel über New York verdunkelt.



Sendung: rbb24 Inforadio, 30.6.2023, 10 Uhr