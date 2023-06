Eine Sprecherin sagte dem rbb am Freitag, es müssten noch die genauen Substanzen ermittelt werden. Dazu sei eine toxikologische Untersuchung angesetzt, deren Ergebnis in einigen Wochen erwartet werde. Das Mädchen war am vergangenen Samstag im Krankenhaus gestorben.

Nach dem Drogentod einer 15-Jährigen in Rathenow diskutieren Politik und Experten über die Konsequenzen. Der Brandenburger Suchtberater Michael Leydecker plädiert für mehr Prävention. Eine davon könnte das in Berlin gestartete Drug-Checking sein.

In Rathenow sei in den vergangenen Jahren ein Anstieg der Drogendelikte verzeichnet worden, räumte eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch ein. Im Jahr 2020 wurden demnach insgesamt 142 Fälle in der polizeilichen Kriminalstatistik erfasst. 2021 waren es 149 Fälle, 2022 insgesamt 167.

"Der hier verzeichnete Anstieg bedeutet dabei nicht unmittelbar einen Anstieg der Drogenkriminalität, sondern kann vielmehr auf eine erhöhte Kontrolltätigkeit zurückzuführen sein", schränkte die Sprecherin aber ein.

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) hatte die Nachricht vom Tod des Mädchens am Mittwoch als "sehr bedrückend" bezeichnet. Dieser Fall zeige "auf dramatische Weise", warum der Kampf gegen die Rauschgiftkriminalität so wichtig sei.