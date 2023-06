Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage hat es an der TU Berlin einen massiven Wasserschaden gegeben. Ein Rohr im Chemiegebäude ist am Montag gebrochen, Räume auf insgesamt vier Stockwerken sind betroffen.

Hochschulen und Universitäten in Berlin und Brandenburg zählen erstmals seit langer Zeit weniger Studierende. Dabei sanken die Zahlen in Berlin noch deutlicher als im Nachbarland, wie das Statistische Bundesamt mitteilt.

Die TU musste bereits in der vergangenen Woche das große Mathegebäude wegen eines Wasserschadens schließen. Allerdings war in diesem Fall Vandalismus die Ursache. Laut dem "Tagesspiegel" sollen Unbekannte am Donnerstag Abflüsse in Waschbecken verstopft und die Wasserhähne aufgedreht haben.

"Quasi über Nacht" hätten 300 Lehrveranstaltung umgelegt werden müssen, erklärte die TU. Auch Forschung und Verwaltung seien von der Schließung betroffen. Bereits im April sei mutwillig ein massiver Wasserschaden in dem Gebäude herbeigeführt worden.