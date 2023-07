Ein elfjähriges Mädchen ist im Ortsteil Moabit in Berlin-Mitte von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Ein 20 Jahre alter Autofahrer habe das Kind am Donnerstagnachmittag angefahren, teilte die Polizei am Freitag mit.

Das Mädchen wurde den Angaben nach in ein Krankenhaus gebracht und dort aufgenommen.