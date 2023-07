Thies Montag, 24.07.2023 | 13:43 Uhr

Ich denke, dass die KFZ-Haftpflichtversicherung erst mal den Schaden zahlen muss und den Fahrer dann später in Regress nehmen wird. Ob der das Geld dafür aber zahlen kann ist fraglich.



Wer in einem prekären Job als DHL-Fahrer schuftet, hats in der Regel finanziell nicht so dicke.



So werden den Schaden am Ende wohl alle Versicherungsnehmer mit ihren Beiträgen dafür aufkommen müssen.