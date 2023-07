Bei einem Verkehrsunfall mit einem BVG-Bus sind am Mittwochmorgen im Berliner Ortsteil Baumschulenweg acht Kinder verletzt worden.

Laut Polizei saßen die Grundschüler in einem Bus der Linie 165. Der 39-jähriger Busfahrer war gegen 10 Uhr auf der Köpenicker Landstraße in Richtung Schnellerstraße unterwegs. An der Einmündung zum Güldenhofer Ufer fuhr der Bus auf ein wartendes Auto einer 67-Jährigen auf.