Klimaanlagen fallen aus, Toiletten sind zu - in Regionalbahnen herrschte mitunter eine angespannte Situation. Das Bahnunternehmen Odeg erlebt ein Desaster mit neuen Zügen und kann auch am Wochenende nicht alle Ausfälle ersetzen.

Trotz einiger reaktivierter Ersatzzüge bleibt auch am Wochenende das Bahn-Angebot auf den drei betroffenen Strecken stark ausgedünnt oder es fällt ganz aus. Es sollen auch Busse fahren. Zudem meldete die Odeg am Freitag, dass wegen kurzfristiger Krankmeldungen beim Personal Zugfahrten auf einer weiteren Strecke (RB 64) bis Sonntag ausfallen.

Wegen Pannen im Zugverkehr und drastischen Einschnitten auf zahlreichen Strecken müssen sich Fahrgäste in Brandenburg auch künftig auf massive Einschränkungen gefasst machen. Das Bahnunternehmen Odeg zog wegen Störungen an Klimaanlagen acht neue Züge auf drei Strecken (RB51, RB37 und RB 33) aus dem Verkehr. Am Montag soll es laut Odeg Erkenntnisse des Zugherstellers Alstom zu den Mängeln geben.

Auch defekte WC-Anlagen führten in dieser Woche in einem Zug der Odeg zu Unmut bei den Fahrgästen. Auf der Strecke von Wismar zum Flughafen BER Berlin Brandenburg (RE8 Nord) fielen am vergangenen Montag alle drei WC-Anlagen aus. "Das ist nicht gut, und wir bedauern das sehr", sagte Odeg-Sprecherin Dietmute Graf am Freitag. An den Toiletten seien Schläuche undicht und die Anlagen zudem voll gewesen. Deswegen seien sie zugeschlossen worden.